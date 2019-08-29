2019/08/29 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cNM4-hFn220

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تهديد لزوج شامية إذا تزوج فارس الضابط وردة شقيقتها) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تهديد لزوج شامية إذا تزوج فارس الضابط وردة شقيقتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).