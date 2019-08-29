الين يرتفع مع تلاشي شهية المخاطرة

2019/08/29 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعد الين يوم الخميس متجها لتسجيل أكبر زيادة شهرية له منذ مايو أيار مع استمرار العزوف عن المخاطرة في ظل تشكك المستثمرين في احتمال تحقيق تقدم في وقت قريب فيما يتعلق بالحرب التجارية.

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