وزير الزراعة: الاستمرار بمنع ١٥ محصولا نباتيا والدجاج والبيض والأسماك

2019/08/29 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، الاستمرار بمنع ١٥ محصولا نباتيا والدجاج والبيض والأسماك.

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