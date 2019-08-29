2019/08/29 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في قم المقدسة فضيلة الشيخ حسين أحمدي شاهرودي في مكتبه بقم المقدسة.ورحب الشيخ أحمدي الذي يعد أحد أساتذة البحث الخارج في حوزة قم بوفد مكتب المرجعية الزائر الذي ضم كل من الدكتور الشيخ خالد الغفوري والدكتور الشيخ يقظان الخزاعي.وتبادل الطرفان الحديث عن بعض المشاريع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد المرجعية الرشيدة في زيارة للشيخ حسين أحمدي الشاهرودي بقم المقدسة النعيم نيوز.

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