ويترز: الملك سلمان منزعج من الامارات

2019/08/29 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وكالة “رويترز”، الخميس، عن معلومات حصرية من داخل قصر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مشيرة إلى أنه أبدى “انزعاجه الشديد” من الإمارات، أبرز حلفاء بلاده.ويأتي كشف انزعاج الملك سلمان من أبوظبي وسط تحركات مشبوهة لها في اليمن، أدت إلى سيطرة الانفصاليين على العاصمة المؤقتة عدن، واشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة الشرعية […]

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