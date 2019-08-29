خطة امنية وخدمية استعدادا لاستقبال ملايين الزائرين في النجف الاشرف بمناسبة عاشوراء

2019/08/29 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعدت محافظة النجف الاشرف،اليوم الخميس، خطة امنية وخدمية استعدادا لاستقبال الزيارات المليونية في شهري المحرم الحرام وشهر صفر،تشارك فيها جميع تشكيلات القوات الامنية والحشد الشعبي والدوائر الخدمية.

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