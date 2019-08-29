امانة بغداد: تنفيذ حملة لازالة التجاوزات جنوب بغداد

2019/08/29 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم الخميس، تنفيذ حملة لازالة التجاوزات جنوب بغداد .

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