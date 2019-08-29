2019/08/29 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..إذا كنت تنام نحو 6 ساعات فقط في الليلة لكنك تشعر بأخذ قسط كاف من الراحة فالعلماء يرجحون أن يكون هذا الطبع ناجما عن طفرة في إحدى الجينات.ويوصي الخبراء الأشخاص البالغين في العادة بأن يناموا 7 ساعات أو أكثر من ذلك لكن بعض الأشخاص يكتفون بمدة أقصر.وكشفت دراسة منشورة في مجلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: النوم 6 ساعات فقط دون إرهاق ناجم عن طفرة جينية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: النوم 6 ساعات فقط دون إرهاق ناجم عن طفرة جينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).