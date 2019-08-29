2019/08/29 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالتنفيذ الفوري لتوزيع الأراضي السكنية على شريحة المشمولين بالحماية الاجتماعية من اهالي البصرة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الأخير استقبل، اليوم الخميس، محافظ البصرة اسعد العيداني، وجرى بحث الواقع الخدمي في المحافظة واحتياجات ابنائها”.وأضاف أن “رئيس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يوجه بالتنفيذ الفوري لتوزيع الأراضي على المشمولين بالحماية الاجتماعية في البصرة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يوجه بالتنفيذ الفوري لتوزيع الأراضي على المشمولين بالحماية الاجتماعية في البصرة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يوجه بالتنفيذ الفوري لتوزيع الأراضي على المشمولين بالحماية الاجتماعية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).