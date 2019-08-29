2019/08/29 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة من علماء الطب في أستراليا، أن أفضل مساعد في مكافحة الالتهاب الرئوي هو عنصر الزنك.وتفيد مجلة PLOS Pathogens بأن العلماء أجروا مجموعة تجارب على الفئران المخبرية ، لإثبات أن المواد الغذائية الغنية بعنصر الزنك هي أفضل من يساعد في مكافحة الالتهاب الرئوي.وتضمنت هذه التجارب عدم إطعام الفئران مواد غذائية محتوية على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أفضل مضاد للالتهاب الرئوي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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