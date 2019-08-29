حكم قضائي يلزم العراق بدفع 140 مليون دولار كتعويضات لشركة أميركية

2019/08/29 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت شركة مقاولات عسكرية أميركية، قتل مديرها بظروف غامضة في العراق عام 2004 بحكم قضائي لصالحها يلزم العراق، بتسديد مبلغ يصل إلى 140 مليون دولار

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