أمانة بغداد تُزيل تجاوزات منطقة الدورة جنوبي العاصمة

2019/08/29 | 13:48

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العهد نيوز - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، إزالة تجاوزات في منطقة الدورة جنوب العاصمة.

وقالت الأمانة، في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه اليوم الخميس، إن "ملاكات

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