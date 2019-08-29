2019/08/29 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الداخلية ياسين الياسري الخميس أنه بحث خلال زيارته لأربيل ثلاث ملفات من بينها موضوع المطلوبين للقضاء المتواجدين بكردستان.وذكر الياسري خلال مؤتمر صحفي في أربيل : أن “اجتماعات اربيل مثمرة وتناولت قضايا تتعلق بالتعاون في الملف الأمني بتنفيذ أوامر قبض بحق مطلوبين للقضاء وملف الجنسية والجوازات ورفع رسوم الدخول للإقليم”.بدوره عبر وزير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الياسري يبحث مع المسؤولين بأربيل عدة ملفات أهمها المطلوبين للقضاء النعيم نيوز.

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