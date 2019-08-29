كلا_كلا_اسرائيل.. قوات الاحتلال الاسرائيلية تعتقل 20 فلسطينيا بحملة اعتقالات بالضفة الغربية

2019/08/29 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت طالبة فلسطينية في جامعة بيرزيت ميس أبو غوش شقيقة الشهيد حسين أبو غوش من مخيم قلنديا شمال القدس.كما اعتقلت فتى من منزل ذويه في بلدة الرام شمال القدس، فيما اعتقلت ثلاثة شبان من منازلهم في مدينة يطا بالخليل.واعتقلت قوات العدو شابين من مخيم العزة شمال بيت لحم.ومن يعبد جنوب جنين اعتقلت ثلاثة شبان من منازلهم، فيما اعتقلت قوات العدو شابا من بلدة صوريف شمال الخليل.يذكر أن قوات العدو الصهيوني تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.انتهى..م.م

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