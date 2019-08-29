رئيس الوزراء يوجه بالتنفيذ لتوزيع الاراضي السكنية على المشمولين بالحماية الاجتماعية بالبصرة

2019/08/29 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بالتنفيذ الفوري لتوزيع الاراضي السكنية على شريحة المشمولين بالحماية الاجتماعية من اهالي البصرة.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “عبد المهدي استقبل اليوم، محافظ البصرة اسعد العيداني، لبحث الواقع الخدمي في المحافظة واحتياجات ابنائها” .واضاف، ان “عبد المهدي ووجه رئيس […]

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