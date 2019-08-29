2019/08/29 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تواجه فيه عملة “فيسبوك” الرقمية Libra تحديات من المشرعين، تستعد منصة اجتماعية أخرى لإطلاق عملتها الرقمية المشفرة الخاصة بها.وبحسب تقرير جديد نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن شركة تطبيق المراسلات المشفرة “تلغرام” تعتزم إطلاق عملتها الرقمية الخاصة في غضون الشهرين المقبلين، وستحمل اسم Gram.وستعمل هذه العملة، التي يشاع عنها منذ فترة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تلغرام تطلق عملتها الرقمية المشفرة في غضون شهرين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلغرام تطلق عملتها الرقمية المشفرة في غضون شهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلغرام تطلق عملتها الرقمية المشفرة في غضون شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).