التعليم العالي تنفي عدم اعتراف اليونسكو بالشهادات العراقية

2019/08/29 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأنباء التي تحدثت عن شطب الشهادات العراقية، من قبل منظمة اليونسكو.

وقال الممثل العراقي الدائم لدى اليونسكو، محمود شاكر الملا، في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “الأنباء التي تحدث عن قيام منظمة اليونسكو بشطب بعض الشهادات العراقية الصادرة من التعليم العالي، من التصنيف العالمي، عارية عن الصحة”.

ودعا الملا، إلى “ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل الاخبار، وتناولها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.

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