بغداد على موعد مع حدث كبير.. العلاقات الخارجية تكشف أهميته والمشاركين فيه

2019/08/29 | 13:56

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بغداد:سومر نيوز

اكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية، ورئيسة لجنة التخطيط في البرلمانات الآسيوية الا طالباني، اليوم الخميس...

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