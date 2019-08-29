عبد المهدي يوجه بالتنفيذ الفوري لاوامر توزيع الاراضي السكنية في البصرة

2019/08/29 | 13:59

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بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس (29 اب 2019)، بالتنفيذ الفوري لأوامر توزيع الأراضي السكن...





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