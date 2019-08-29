2019/08/29 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق استبعد عضو اللجنة المالية النيابية “شيروان ميرزا”، حصول زيادة في رواتب #الموظفين بموازنة عام 2020، بسبب ارتفاع المبالغ المُترتبة على #الحكومة_العراقية جراء الزيادة.“ميرزا” قال لـ“الحل العراق”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية ترفض زيادة رواتب الموظفين بسبب المتقاعدين والخريجين) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية ترفض زيادة رواتب الموظفين بسبب المتقاعدين والخريجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).