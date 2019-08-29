الاحد .. افتتاح دورة الخريف للبرلمان الكردستاني

2019/08/29 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئيسة البرلمان الكردستاني ريواز فائق جميع الاعضاء الى حضور جلسة افتتاح دورة الخريف في الاول من ايلول المقبل .وذكر المكتب الاعلامي للبرلمان في بيان اليوم :” استنادا لاحكام الفقرة الاولى من المادة السابعة والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة من المنهاج الداخلي لبرلمان كردستان ـ العراق، قررت رئيسة البرلمان دعوة جميع الاعضاء الى […]

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