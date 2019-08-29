النجيفي يؤكد لشيخ الجنابيين ان العقوبة ينبغي أن تكون شخصية ولا تنسحب على العشيرة أو العائلة

2019/08/29 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي ان : العقوبة ينبغي أن تكون شخصية ولا تنسحب على العشيرة أو العائلة.وذكر بيان لتحالف القرار ان النجيفي التقى اليوم الشيخ كريم برهان شيخ عام قبيلة الجنابيين وتم البحث في إنهاء أزمة التهجير والنزوح ، والوقوف ضد التغيير الديموغرافي وانهاء الأوضاع الشاذة التي تعاني منها منطقة جرف […]

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