عبد المهدي يوجه بالتنفيذ الفوري لتوزيع الاراضي السكنية على المشمولين بالحماية الاجتماعية في البصرة

2019/08/29 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بالتنفيذ الفوري لتوزيع الاراضي السكنية على شريحة المشمولين بالحماية الاجتماعية من اهالي البصرة.

وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ام ن “رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، محافظ البصرة اسعد العيداني، وجرى بحث الواقع الخدمي في المحافظة واحتياجات ابنائها”.





وأضاف، ان “عبد المهدي بالتنفيذ الفوري لتوزيع الاراضي السكنية على شريحة المشمولين بالحماية الاجتماعية من اهالي البصرة”.





وأشاد المحافظ، “باهتمام الحكومة بتطوير الخدمات”، مشيرا الى “استقرار الطاقة الكهربائية واستمراريتها في البصرة”.

وتابع البيان، انه “تم بحث تطوير البنى التحتية والمشاريع التي تخص اكمال المدينة الرياضية والمرافق السياحية”.





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