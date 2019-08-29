السكك الحديد تعيد تشغيل الشاحنات المبردة لنقل المواد الغذائية والطبية

2019/08/29 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، تأهيل شاحنات السكك المبردة نوع (LAFHS) لنقل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية من ميناء ام قصر الى عموم المحافظات.

وذكرت الشركة العامة للسكك الحديد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم تصليح الشاحنات في معامل الشالجية بعد انقطاع عن العمل منذ 2003 وأعيدت الان للخدمة بدعم وزير النقل واصرار الكوادر الهندسية والفنية في معامل الشالجية بتأهيل الشاحنات”.





وأوضح البيان، ان “طبيعة عمل الشاحنات المبردة هو نقل المنتجات الغذائية والسلع المبردة والادوية للحفاظ عليها داخل هذه الشاحنات المبردة الكبيرة عند نقلها من ميناء أم قصر الى عموم المحافظات من التلف”.

ووجهت السكك الحديد دعوة للشركات الحكومية كافة والناقلين والمستوردين والتجار بنقل منتجاتهم الغذائية والطبية عن طريق شاحنات السكك المبردة وبأسعار زهيدة.





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