2019/08/29 | 14:02

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عبدالمهدي يوجه بتوزيع الاراضي على المشمولين بالحماية الاجتماعية من اهالي البصرة

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، محافظ البصرة

اسعد العيداني، وجرى بحث الواقع الخدمي في المحافظة واحتياجات

ابنائها.ووجه رئيس مجلس الوزراء بالتنفيذ الفوري لتوزيع الاراضي السكنية على

شريحة المشمولين بالحماية الاجتماعية من اهالي البصرة.واشاد المحافظ باهتمام الحكومة بتطوير الخدمات، مشيرا الى

استقرار الطاقة الكهربائية واستمراريتها في المحافظة، كما تم بحث

تطوير البنى التحتية والمشاريع التي تخص اكمال المدينة الرياضية

والمرافق السياحية.

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