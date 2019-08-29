الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق علي الزاهد: بغداد أكثر أماناً من شيكاغو

2019/08/29 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق الحرب وضعف الإنفاق الاستهلاكي يشكل تحديا لأغلب الشركات، ولكن الأمر مغاير بالنسبة لأكبر شركات الاتصالات في العراق، التي يقودها رئيس تنفيذي شاب وطموح هو علي الزاهد، فزين العراق تشهد إرتفاعاً ملحوظاً في أرباحها.“بغداد أكثر أماناً من شيكاغو”، هكذا يصف المدير التنفيذي لزين العراق علي الزاهد المشهد العام في العراق.يروي الزاهد […]

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