2019/08/29 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت تدعو الدول المشاركة بمؤتمر إعادة إعمار العراق للايفاء بالتزاماتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/29 | 14:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تدعو الدول المشاركة بمؤتمر إعادة إعمار العراق للايفاء بالتزاماتها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تدعو الدول المشاركة بمؤتمر إعادة إعمار العراق للايفاء بالتزاماتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).