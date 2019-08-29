مجلس النجف ينتخب مديرا جديدا لكهرباء المحافظة

2019/08/29 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف : الفرات نيوز} انتخب مجلس محافظة النجف، الخميس، بهاء جابر عبود مديرا جديدا لكهرباء المحافظة.

وذكر بيان لاعلام المجلس تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مجلس محافظة النجف الاشرف صوت بجلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم الخميس برئاسة خضير نعمه الجبوري وباغلبية 19 صوت على انتخاب {بهاء جابر عبود} مديراً لدائرة كهرباء المحافظة، مقابل صوتين لبراك الشمرتي وصوت واحد لعلي صالح الزيادي فضلا عن ورقة واحدة فارغة".ونقل البيان عن رئيس مجلس المحافظة خضير الجبوري تأكيده ان "التصويت على انتخاب مدير جديد للكهرباء لا يعني اقالة او اعفاء المدير السابق للدائرة المذكورة وانما جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بانهاء عمل ادارة دوائر الدولة بالوكالة والعمل بالأصالة حيث ان المهندس براك الشمرتي عمل وطيلة الفترة السابقة بالوكالة"مبينا ان "هذا القرار سيشمل كافة الدوائر التي تدار بالوكالة".بواسطة..



حيدر الاسدي

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