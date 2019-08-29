2019/08/29 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس، إن اتفاقاً تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس مجلس الوزراء لمراجعة قوائم المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية، والمجالس المتخصصة، وفق جدول زمني محدد.وكان من المفترض أن يتم الإعلان، أمس الأربعاء، عن أسماء الوزراء بعد أن قدمت قوى الحرية والتغيير 65 مرشحاً ومرشحة لـ14 وزارة و5 …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان..



اتفاق لمراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية النعيم نيوز.

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