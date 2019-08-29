2019/08/29 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكا أصحاب ورش ومعامل النجارة في بابل من تدهور المهنة التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد بعد أن غزت البضائع المستوردة الأسواق .وأكدوا , أن الحل يكمن في تفعيل السيطرة النوعية بالحدود , إضافة رفع نسبة الكمرك على البضائع المستوردة .وأضاف عدد منهم للنعيم نيوز , أن تلك المهنة تمثل المصدر الوحيد لرزقهم ولرزق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البضائع المستودرة تغزو الأسواق العراقية..



ومطالبات باعتماد المنتج المحلي النعيم نيوز.

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