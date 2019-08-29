توزيع أراض سكنية على هذه الشريحة في البصرة

2019/08/29 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس ، محافظ البصرة اسعد العيداني، حيث جرى بحث الواقع الخدمي في المحافظة واحتياجات المواطنين فيها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بالتنفيذ الفوري لتوزيع الاراضي السكنية على شريحة المشمولين بالحماية الاجتماعية من اهالي البصرة .

واشار المحافظ الى استقرار الطاقة الكهربائية واستمراريتها في المحافظة، كما تم بحث تطوير البنى التحتية والمشاريع التي تخص اكمال المدينة الرياضية والمرافق السياحية.

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