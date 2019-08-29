عبد المهدي يوجه بتوزيع الاراضي على هذه الشريحة

2019/08/29 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، محافظ البصرة اسعد العيداني، وجرى بحث الواقع الخدمي في المحافظة واحتياجات ابنائها.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء،انه” وجه عبد المهدي بالتنفيذ الفوري لتوزيع الاراضي السكنية على شريحة المشمولين بالحماية الاجتماعية من اهالي البصرة”.من جانبه اشاد المحافظ باهتمام الحكومة بتطوير الخدمات، مشيرا الى استقرار الطاقة ...

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