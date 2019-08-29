المجلس الأعلى الإسلامي العراقي: سيادة العراق خط أحمر

2019/08/29 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أن سيادة العراق خط أحمر.

وعبر المجلس في بيان له عن رفضه الشديد لأي مساس بالسيادة الوطنية العراقية، واعتبار اي اعتداء على اي فئة من أبنائه او جزء من اراضيه عدوانا على العراق كاملا، دولة وشعبا، داعيا قيادة الدولة بسلطاتها الثلاث اتخاذ موقف حازم ورادع، يترجم الارادة الحرة للشعب.

وحمل البيان الدولة بجميع سلطاتها مسؤولية مراجعة كل الاتفاقيات الامنية المبرمة مع الأطراف الدولية المعنية بها، لتحديد مدى جدية التزامها بها، أو التراجع عنها، وبما يكفل تحقيق المصلحة الوطنية العراقية المتوخاة من هذه الاتفاقيات.

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