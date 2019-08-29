المفوضيـــــة: القانــــون حــدد تصويت النازحين في الانتخابات

2019/08/29 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:طمئنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقيين من مخاوف تزوير انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، فيما اشارت الى ان القانون حدد كيفية تصويت النازحين.وقال عضو المفوضية حازم الرديني ان"قانون انتخابات مجالس المحافظات حدد تصويت النازحين بالبطاقة الطويلة التي تحمل صورة"، مضيفا ان"اي نازح لم يحدث بياناته ويحمل البطاقة التي لا تحمل صورة، لن يتم السماح له بالتصويت، وبالتالي استغلال النازحين لتزوير انتخابات مجالس المحافظات المقبلة غير ممكن".وحذر عدد من النواب، من امكانية تزوير انتخابات مجالس المحافظات من خلال تصويت النازحين ببطاقات مزورة.

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