2019/08/29 | 14:12

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تورط قيادات سياسية متنفذة بمنع فتح ملف شركات الهاتف النقال

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تاريخ النشر

29/08/2019 02:08 PM

المشرق – قسم الاخبار:قال النائب عن كتلة سائرون، علاء الربيعي، بوجود أسماء لشخصيات سياسية متنفذة وقفت مع شركات الاتصالات العاملة في العراق الذين كانوا شركاء لهذه الشركات وقاموا بتوقيع عقود مقابل رشاوي" حسب قوله.



وأوضح الربيعي ان "تلك الشركات جميعها وتحديداً شركة كورك في ذمتها مبالغ طائلة تصل الى مئات الملايين كان من المفترض ان تسدد للحكومة العراقية".



وكشف ان "تلك الشركات تتعمد السرقة من المواطن نتيجة فشل الجهات ذات العلاقة بمتابعتها ومراقبة عملها وغض النظر عن تردي خدمتها التي كان من المفترض ان تقدمها للمواطن العراقي سواء في خدمة الاتصال او حتى في خدمة الانترنت".



وأكد الربيعي ان "هنالك بعض الوزارت بالاضافة لهيئة الاعلام والاتصالات تعاملوا بخلاف القانون مع هذه الشركات التي لم تسدد ما بذمتها للحكومة العراقية وتم إطفاء بعض الديون بطرق ملتوية".



وحذر أن "لجنة الإعلام والاتصالات تعمل على كشف أسماء جميع من يقف خلف تلك الشركات اذا ما عرقلوا عملية فتح ملفات الفساد المتعلقة بشركات الاتصالات التي تسدد ضرائب في كردستان وتمتنع عن دفع المستحقات المتعلقة بذمتها للحكومة الاتحادية بتواطئ من قبل شخصيات متنفذة مقابل مبالغ مالية كبيرة وسط صمت مطبق من قبل هيئة الاعلام والاتصالات وهيئة النزاهة".

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