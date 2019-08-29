2019/08/29 | 14:12

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6 نساء و3 رجال يشكلون عصابة للاتجـــار بالبشــــر في السيديـــة

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تاريخ النشر

29/08/2019 02:06 PM

المشرق – قسم الاخبار:اعتقلت القوات الامنية، عددا من المتهمين بجرائم الاتجار بالبشر في جانب الكرخ من بغداد .



وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد امس الاربعاء، ان "القوات الأمنية القت القبض على تسعة اشخاص ، ست نساء وثلاثة رجال ، ضمن منطقة السيدية بتهمة الاتجار بالبشر"، مضيفا انه "تم اعتقال عشر نساء في منطقة الاعلام بتهمة الاتجار بالبشر، وتم تسليم جميع المتهمين الى الجهات المختصة".



على الصعيد ذاته اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية امس الاربعاء عن القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية.



وقال المتحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي ان قسم مكافحة الجريمة في السليمانية القى القبض على 3 متهمين يشكلون عصابة للمتاجرة بالأعضاء البشرية، مردفا بالقول ان اثنين من افراد العصابة من القومية العربية.



واضاف ان العصابة تتاجر ببيع وشراء الكلى، مشيرا الى ان افراد العصابة تم ايداعهم في الحبس في قسم مكافحة الجريمة بالسليمانية بأمر من قاضي التحقيق.

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