تكليف مظهر الجبوري بمهام النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة

2019/08/29 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، صدور أمر ديواني بتكليف مظهر تركي عبد الجبوري، بمهام النائب الأول لرئيس الهيئة، إضافة إلى مهامه مديرا عاما للدائرة القانونية.

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