المنافذ الحدودية: ضبط 3 برادات أدوية بشرية مخالفة في ميناء ام قصر

2019/08/29 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت هيئة المنافذ الحدودية،اليوم الخميس، ثلاث برادات حجم 40 قدماً محملة "أدوية بشرية متنوعة" مخالفة للتصريحة الجمركية في منفذ ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

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