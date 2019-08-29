عادل عبد المهدي يوجه بالتنفيذ الفوري لتوزيع الاراضي السكنية على المشمولين في البصرة

2019/08/29 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بالتنفيذ الفوري لتوزيع الاراضي السكنية على شريحة المشمولين بالحماية الاجتماعية من اهالي البصرة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان وتلقته وكالة صدى، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل، اليوم، محافظ البصرة اسعد العيداني، مبينا أنه جرى بحث الواقع الخدمي في المحافظة واحتياجات ابنائها.ووجه رئيس

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