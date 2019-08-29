ما علاقة (الأربعينية) بدخول المخدرات إلى العراق؟ سياسيٌ يوضّح

2019/08/29 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق حذّر السياسي العراقي المستقل #ناجح_الميزان، من دخول كمياتٍ كبيرة من المخدرات الإيرانية إلى العراق، بعد إلغاء تأشيرة الدخول لزوار الأربعينية من إيران إلى العراق.وقال الميزان، […]

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