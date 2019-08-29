الداخلية : البطاط قائدا مؤقتا للشرطة الاتحادية وشاكر جودت نقل للشؤون

2019/08/29 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… قالت الداخلية العراقية، ان رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية نُقل إلى مقر وكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي.

وذكر بيان للوزارة، “في إطار حرص الوزارة على القيام بتنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي وفقا للسياقات القانونية والإدارية وبما يعزز مسيرة العمل الأمني والخدمي ويرتقي به إلى مستويات الطموح.



أمر وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري بنقل الفريق رائد شاكر جودت من قيادة قوات الشرطة الاتحادية إلى مقر وكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي”.

واضاف ان الوزير اوعز بتكليف “اللواء الركن جعفر صدام فلحي-البطاط- رئيس أركان الشرطة الاتحادية بتسيير أمور القيادة لحين اختيار قائدا جديدا وفقا للضوابط القانونية والإدارية الأصولية”.



(النهاية)

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