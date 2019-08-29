2019/08/29 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، أنها ستقوم بتفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية تابعة لـ”داعش” في منطقة اللهيبي غربي العاصمة.وقالت القيادة في بيان وتلقته وكالة صدى , إن “الجهد الهندسي في فرقة المشاة السادسة سيقوم بعد قليل بتفجير مسيطر عليه لكدس من المخلفات الحربية لعصابات داعش الارهابية وذلك ضمن منطقة اللهيبي غربي بغداد ضمن قاطع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تنوه بشأن تفجير في اللهيبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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