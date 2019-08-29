قائد عمليات البصرة يدعو عشيرتين لتسليم المتسببين بنزاعهما الاخير ويصدر توجيها عاجلاً

2019/08/29 | 14:30

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بغداد اليوم- البصرة

دعا قائد عمليات محافظة البصرة، قاسم نزال ، الخميس (20 آب 2019)، عشيرتين لتسليم المتسببين بنزاعهما الاخير، فيما وجه بمصادرة الاسلحة التي استخدمت خلال النزاع.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نزال وجه القوات الأمنية للقيام بعمليات دهم وتفتيش والبحث عن المطلوبين والمتسببين في النزاع الذي حدث بين عشيرتي الإمارة والمحيات اثناء لقائه بالعشيرتين، مع مصادرة الاسلحة التي استخدمت خلاله"، لافتا إلى "ضرورة تهدئة الموقف وتسليم المطلوبين والمتورطين في اندلاع النزاع إلى القضاء".

وشدد البيان على أن "نزال دعا لعقد هدنة بين الطرفين وعدم الاستهانة بدم الأبرياء والابتعاد عن التعصب القبلي ولغة السلاح "، مشيرا إلى أن "موقف القوات الأمنية واضح في مطاردة المطلوبين والخارجين عن القانون".

بغداد اليوم - الانبار

اعلن الحشد الشعبي ، الخميس 29 اب 2019، مقتل 4 من عناصره بانفجار عبوة ناسفة في الانبار.

وقال الحشد في بيان ان "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في أطراف قضاء الكرمة (53 كم شرق الرمادي)، انفجرت، في وقت متأخر من لي

بغداد اليوم - اربيل

أكد مصدر حكومي في إقليم كردستان، الخميس 29 آب 2019، أن وفد الحكومة الاتحادية برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري سيناقش قضايا تتعلق بعمل الوزارة فقط، خلال زيارته اربيل .

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية، يرا

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، صادق الحسيني، الخميس (29 آب 2019)، عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش، تشكل مصدر خطر على أمن محافظتي بغداد وديالى.

وقال الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "فريقا استخباريا بال

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