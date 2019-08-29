2019/08/29 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط ثلاثة برادات محملة بأدوية بشرية متنوعة مخالفة في منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة. وذكرت الهيئة في بيان ، ” بناءً على المعلومات الواردة من مكتب جهاز المخابرات في منفذنا وتنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمه أم قصر تم فتح البرادات عدد 3 حجم ٤٠ قدماً وبعد التدقيق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



ضبط برادات لتهريب الأدوية المخالفة في ميناء أم قصر النعيم نيوز.

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