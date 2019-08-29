وسائل اعلام امريكية : ترامب كذب 48 مرة في 6 أيام

2019/08/29 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … حلل خبراء تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال ستة ايام من هذا الاسبوع.ونقلت شبكة “CNN”، عن الخبراء قولهم ، إن” الرئيس الامريكي كذب كذب 48 مرة في 6 أيام”.وفقا للخبراء ، في 6 أيام ، أدلى ترامب 21 بيانا كاذبا حول الاقتصاد، يخص التجارة والعلاقات مع الصين”.انتهى/25ي

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