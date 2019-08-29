2019/08/29 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر بنادي الطلبة ،الخميس، أن الفريق سيلعب ضمن منافسات الدوري الممتاز، بعدما أوشكت أزمته على الانتهاء.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “هناك مؤامرة على النادي من قبل اتحاد الكرة، بسبب موقف رئيس الطلبة علاء كاظم، الذي ذهب مع مجموعة المعترضين إلى محكمة كاس لتقديم شكوى ضد الاتحاد، ما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطلبة يقترب من حل أزمته مع الاتحاد الآسيوي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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