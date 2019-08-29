2019/08/29 | 14:33

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كأس إنجلترا: السيتي يبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام برستون

الخميس

29

أب

2019 :

02:17 pm

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يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس رابطة الأندية

الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بحلوله ضيفاً على برستون من الدرجة

الثانية، في الدور الثالث من البطولة.كان السيتي حقق ثلاثية محلية غير مسبوقة الموسم الماضي، بإحرازه أيضاً

لقب الدوري المحلي، وكأس إنجلترا.ولن تكون مهمة برستون سهلة، لأن مانشستر سيتي سجل 27 هدفاً في 6

مباريات في مرمى فرق من الدرجات الدنيا في إنجلترا الموسم الماضي، في

مسابقتي الكأس المحليتين، علماً بأنه حسم لقب كأس الرابطة على حساب

تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.أما ليفربول فيحل ضيفاً أيضاً على أم كاي دونز المتواضع.ويخوض مانشستر يونايتد مباراة سهلة أيضاً على ملعبه أولدترافورد ضد

جاره روتشدايل.وغالباً ما تخوض الفرق الكبيرة هذه البطولة بلاعبين من الصف الثاني،

لا سيما في الأدوار الأولى منها.ويقام الدور الثالث يومي 24 و25 سبتمبر (أيلول) المقبل.جدول مباريات الدور الثالث:ولفرهامبتون - ريدينغأوكسفورد يونايتد - وست هامواتفورد - سوانسي سيتيبرايتون - أستون فيلاشيفيلد يونايتد - سندرلاندكولشستر يونايتد - توتنهامبورتسموث - ساوثمبتونبورتون - بورنموثبرستون - مانشستر سيتيأم كاي دونز - ليفربولمانشستر يونايتد - روتشدايللوتون - ليستر سيتيتشيلسي - غريمسبي أو ماكلسفيلدشيفيلد ونزداي - إيفرتونكرولي تاون - ستوك سيتي

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