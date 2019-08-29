اكثر من 20 الف عنصر امني يشاركون بالخطة الامنية لشهر محرم في ذي قار

2019/08/29 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ ذي قار رئيس اللجنة الامنية العليا ، عادل الدخيلي ، عن وضع الخطة الامنية الخاصة بشهر محرم الحرام والتي سيشارك فيها اكثر من 20 الف عنصر امني من مختلف التشكيلات الامنية من الجيش والشرطة .وقال الدخيلي خلال حضوره المؤتمر الامني الخاص بخطة عاشوراء في مديرية شرطة المحافظة ، ان “اكثر من20 الف […]

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