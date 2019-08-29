2019/08/29 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك، إطلاق نسخة مُحسنة وأكثر تطورًا من P30 Lite وهو P30 Lite New Edition في السوق المصري.وذكرت الشركة، ان ” الهاتف الجديد من هواوي يأتي مزودًا بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 ميجا بيكسل والتي تأتي بزاوية تصوير واسعة وتعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تزويده بـ6 جيجابايت من ذاكرة الوصول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هواوي تطلق الإصدار الجديد من هاتفها P30 Lite Edition وكالة صدى الاعلام للانباء.

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