نائب سابق: الامريكان والكرد هما من منعا امتلاك العراق منظومات دفاعية متطورة

2019/08/29 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب السابق جاسم البياتي, الخميس, الولايات المتحدة الامريكية والكرد بمنع العراق من امتلاك منظومات دفاع جوية, مبينا ان امتلاك تلك المنظومات بات امرا ملحا حتى وان واجه العراق ضغوطا امريكية وغيرها.وقال البياتي في تصريح لـ / المعلومة /, ان “الاعتداءات الاخيرة على قطعات ومواقع ومخازن الحشد الشعبي نتيجة عدم امتلاك العراق الى […]

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